شكرا لقرائتكم خبر عن «حساب المواطن» يكشف سبب انقطاع الدعم عن بعض المستفيدين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف برنامج حساب المواطن عن سبب انقطاع الدعم عن بعض المستفيدين خلال الفترة الأخيرة.

جاء ذلك خلال تفاعل حساب المواطن مع شكوى مستفيد انقطع عنه الدعم خلال دفعة الشهر الماضي من البرنامج.

وأوضح حساب المواطن عبر خدمة المستفيدين بموقع تويتر، أن توقف وانقطاع الدعم عن بعض المستفيدين مؤخرا سببه عدم تصحيح البيانات وتقديم اعتراض خلال الفترة المسموحة والمحددة مسبقاً بـ90 يوماً، حيث تم إيقاف حساب المستفيد بالبرنامج، وتم تعليق استقبال أي طلب جديد للمتقدمين للحصول على الدعم.

وكان برنامج حساب المواطن قد أقر مؤخرًا عددًا من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، وتضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة ( 28 ) من شهر مارس لعام 2020م.

كما أعلن حساب المواطن، البدء بتلقي طلبات الاعتراض على استحقاق الدفعة 42 من الدعم التي تم إيداعها قبل أيام، داعيًا كل من لديه اعتراض إلى التقدم بطلب وفق الإجراءات المتعبة.