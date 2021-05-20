منظمة الصحة العالمية: اللقاحات المرخّصة فعالة ضد جميع نسخ كوفيد19 المتحوّرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أكدت منظمة الصحة العالمية الخميس أن اللقاحات المتاحة والمعتمدة حاليا فعالة ضد "كل متحورات فيروس" كورونا، فيما دعت إلى مواصلة التحرك "بحذر" في مواجهة كوفيد-19.



ورغم أن الوضع الصحي في أوروبا يشهد تحسنا، ما زال يجب تجنب السفر الدولي "في مواجهة تهديد مستمر وشكوك جديدة" كما حذر هانز كلوغه مدير الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، خصوصا تلك المرتبطة بالنسخة الجديدة من الفيروس والتي اكتشفت في الهند لكنها انتشرت إلى دول أخرى.

وسبق أن أعطت منظمة الصحة العالمية ترخيصا بالاستخدام الطارئ للقاحات فايزر/بايونتيك وموديرنا وجونسون آند جونسون وأيضا أسترازينيكا الذي ينتج في مرافق في الهند وكوريا الجنوبية ولقاح سينوفارم الصيني.