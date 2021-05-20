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لقاحات كورونا الصينية فعالة مع السلالة الهندية

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لقاحات الصينية فعالة مع السلالة الهندية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

قال خبير في مكافحة الأمراض إن اللقاحات الصينية المضادة لفيروس كورونا (كوفيد-19) يمكنها التغلب على السلالات الجديدة المنتشرة في الهند.

 

وأضاف الخبير الصيني أنه يمكنها توفير حماية "إلى حد ما".

 

أدلى شاو يي مينج الباحث في المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها بهذه التصريحات خلال إفادة صحفية، ولم يذكر المزيد من التفاصيل بشأن اللقاحات أو السلالات التي أشار لها.

 

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الباحث القول إن الصين قادرة على إنتاج لقاحات جديدة بسرعة إذا كانت اللقاحات الحالية غير مجدية في الحماية من أي سلالات جديدة

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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