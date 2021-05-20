"حزب الله": نهاية إسرائيل حتمية وهي مسألة وقت

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام "إن إن إيه"، صباح اليوم الخميس، أن تصريحات الشيخ حسن البغدادي جاءت على خلفية زيارته لمنزل محمد طحان في بلدة عدلون، وتقديمه لذويه واجب العزاء.

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وأفاد البغدادي بأن "ما جرى في الأيام القليلة الماضية، يجب أن يكون درسا لقادة الكيان الإسرائيلي ومن ورائه الأمريكي، فبات عليهم أن يتواضعوا ويدركوا حتمية زوال هذا الكيان التي هي مسألة وقت، يبقى أن طول المدة وقصرها مرتبط بالقرارات الهمجية لقادة هذا الكيان، فيما لو اتخذوا قرار شن الحرب على منطقتنا، فتكون النهاية سريعة وحتمية".

وأشار عضو المجلس المركزي في حزب الله اللبناني، الشيخ حسن البغدادي، إلى أن "العدو الإسرائيلي فشل في عدوانه على الشعب الفلسطيني منذ اليوم الأول، وكل الذي صنعه هو مزيد من قتل الأطفال والنساء وتدمير البيوت والبنى التحتية في قطاع غزة، وهذا العمل الجبان أراده معبرا للحديث عن إنجازات نوعية لتكون ذريعة له في إيقاف الحرب التي انهزم فيها منذ اليوم الأول".

وتابع البغدادي، قائلا:

في الوقت الذي كان يحضر لمناورات كبرى تحاكي شن حروب على جبهات متعددة، وإذا بالجبل قد تمخض فأولد فأرا، حتى بات مسخرة القريب والبعيد، وحديث اليوم: ماذا كان سيحدث لو كانت هذه المنازلة مع حزب الله في لبنان.

وتشن إسرائيل، منذ الاثنين قبل الماضي، غارات مكثفة على قطاع غزة، وتستهدفه بقصف مدفعي، أسفر عن مقتل أكثر من 200 فلسطيني حتى الآن، بينهم نساء وأطفال؛ فضلا عن إحداث تدمير هائل في البنية التحتية للقطاع.

من جانبها، تطلق الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة، قذائف صاروخية على المدن والبلدات الإسرائيلية؛ ما تسبب بمقتل أكثر من 10 أشخاص والعديد من الإصابات.