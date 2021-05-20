"سرايا القدس" تتوعد الجيش الإسرائيلي: ننتظركم عند حدود غزة... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وذكر الموقع الإلكتروني "فلسطين الآن"، أن سرايا القدس بعثت برسالة قوية إلى الجيش الإسرائيلي، في ظل العملية العسكرية المتواصلة لليوم الحادي عشر على التوالي، على قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد التي نشرتها "سرايا القدس" تحت عنوان "أين جيشكم؟ أين مدرعاتكم؟"، وهي خالية من جنود الجيش الإسرائيلي، قائلة: "ننتظركم منذ مئات السنين عند حدود غزة".

ويشار إلى أن سرايا القدس قد قصفت مستوطنات غلاف غزة وتل أبيب وبئر السبع وأسدود وعسقلان بعشرات الرشقات الصاروخية، ردا على استمرار العملية العسكرية "حارس الأسوار" الإسرائيلية على المواطنين المدنيين في قطاع غزة.

وتشن إسرائيل، منذ الاثنين قبل الماضي، غارات مكثفة على قطاع غزة، وتستهدفه بقصف مدفعي، أسفر عن مقتل أكثر من 200 فلسطيني حتى الآن، بينهم نساء وأطفال؛ فضلا عن إحداث تدمير هائل في البنية التحتية للقطاع.

من جانبها، تطلق الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة، قذائف صاروخية على المدن والبلدات الإسرائيلية؛ ما تسبب بمقتل أكثر من 10 أشخاص والعديد من الإصابات.