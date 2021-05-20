هيفاء وهبي تدخل على خط أزمة السعودية ولبنان

دبي - محمود عبدالرازق - وغردت هيفاء وهبي على صفحتها الرسمية على "تويتر"، قائلة: "البدو ليس وصفا مسيئا كي يتم الاعتذار عنه".

وأضافت، قائلة: "نعم طريقة وزير الخارجية لم تكن لائقة، وكان الأجدر تكملة الحوار باحترام بينه وبين المحلل السياسي الأنصاري والسماح لنا أيضا كلبنانيين أن نفهم ما ينتظرنا".

واختتمت تغريدتها بالقول: "علينا الإشادة بالشعب السعودي واحترامنا له بدل الاعتذار عن ما هو مشرف في الأصل".

وشهد حوار تلفزيوني على قناة "الحرة" مشادة كلامية بين شربل وهبه، وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، والمحلل السياسي السعودي، سلمان الانصاري.

وغادر الوزير اللبناني الحوار بعد وصف الطريقة التي تكلم بها الأنصاري بأنها مهينة لرئيس الجمهورية.

وقال: "بدك تهين رئيس الجمهورية وبدي أسكت؟ أنا ما بسكت. شو هل البرنامج أنا في لبنان عم يهيني واحد من أهل البدو. كيف بتسمحولو ( محادثا مقدمة الحوار)".

ليغادر اللقاء بعد ذلك ولكنه عاد مرة أخرى لمتابعة الحلقة.