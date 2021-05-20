شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة شئون الأسرى: اعتقال أكثر من 450 فلسطينيا منذ منتصف شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية اعتقلت أكثر من 450 فلسطينيًا، خلال حملة اعتقالات كبيرة فى صفوف الشبان المقدسيين منذ منتصف شهر رمضان المبارك، جراء الأحداث الأخيرة فى حى الشيخ جراح وباب العامود والعدوان على قطاع غزة.

وأضافت الهيئة، حسبما أفاد التلفزيون الفلسطينى، اليوم الخميس، أنه رافق عمليات الأسر إعتداءات على المعتقلين بالضرب المبرح بالعصي والهراوات والرش بالغاز والفلفل وإطلاق الرصاص صوبهم بشكل مباشر، حيث نقل بعض المعتقلين للمستشفيات لتلقي العلاج نتيجة الاعتداء عليهم بالإضافة إلى الاستمرار بمنع اللقاء بالمحامين وعدم السماح بزيارتهم.

وأشارت إلى أن ما تسمى محكمة "الصلح" الإسرائيلية بالقدس مددت أمس توقيف 17 مقدسيا لمدد متفاوتة بذرائع استكمال التحقيق.

وفى نفس السياق، شهدت مدينة أم الفحم، اليوم، حدادا وإضرابًا شاملا فى كافة المرافق، إثر استشهاد الفتى محمد محمود كيوان (17 عاما)، متأثرا بإصابته الحرجة بعد تعرضه لإطلاق نار على يد عناصر من شرطة الاحتلال.

وحملّت عائلة الشهيد وبلدية أم الفحم واللجنة الشعبية ولجنة المتابعة العليا لشؤون عرب 48، سلطات الاحتلال كامل المسؤولية عن اغتيال الشهيد، معتبرة ما قامت به شرطة الاحتلال جزءا من جرائم الحرب التي ترتكبها في غزة، والشيخ جراح، والمسجد الأقصى، والداخل الفلسطيني.