الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة اعتداء الاحتلال على الفلسطينيين لـ 230 شهيدا

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلى المتواصل على قطاع غزة لليوم الحادى عشر على التوالى إلى 230 شهيدا، إثر الاعتداء على المناطق السكنية والبنى التحتية والمساجد والكنائس والمراكز الصحية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الخميس، نقلا عن وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 230 شهيدا، بينهم 65 طفلا، و39 سيدة، و17 مسنا، إضافة إلى 1710 إصابات بجروح مختلفة.

وأشارت إلى أن الاحتلال الإسرائيلى يواصل اعتداءه على مدن ومخيمات قطاع غزة، مستهدفا المنازل والشقق السكنية والطرق الرئيسية والمنشآت والمصانع في قطاع غزة.