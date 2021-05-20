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الإطاحة بخلية إرهابية تعمل لصالح ميليشيا الحوثي في مأرب

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الخليج - واس 0 تبليغ

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الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس: أطاحت الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب اليمنية بخلية إرهابية لميليشيات الحوثي الانقلابية، كانت تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية وأعمال تخريبية تهدف لزعزعة الأمن والاستقرار في المحافظة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) عن مصدر أمني قوله: إن الأجهزة الأمنية تمكّنت من ضبط أفراد خلية إرهابية تعمل لصالح الميليشيا المدعومة من إيران في مأرب، وذلك في عملية أمنية نوعية نفذتها بعد عملية تعقّب ومتابعة مستمرة لعناصر الخلية استمرت لأيام.

وأوضح المصدر أن ميليشيات الحوثي أوكلت لعناصر الخلية القيام بأعمال إرهابية وتخريبية في مناطق متفرقة بمأرب وذلك في إطار مخططاتها لإثارة الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار وإقلاق السكينة العامة.

وأشار المصدر إلى ضبط عدد من عناصر الخلية الإرهابية الحوثية أثناء قيامهم بزرع العبوات الناسفة في طريق دولي يمر عبر مأرب مستهدفة الطواقم الطبية وشاحنات نقل البضائع والمسافرين.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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