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رصد 30 مخالفة لتطبيق البروتوكول الخاص بعودة الجماهير للملاعب

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الخليج - واس 0 تبليغ

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الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس: أعلنت وزارة أنه تم رصد 30 مخالفة لتطبيق البروتوكول الخاص بعودة الجماهير للملاعب والمنشآت ، في المباريات التي أقيمت مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 28 من مسابقة دوري كأس الأمير للمحترفين، وجرى اتخاذ العقوبات اللازمة حيال المخالفين، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتؤكد وزارة الرياضة ضرورة التزام جميع الجماهير بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تكفل للجميع المحافظة على صحتهم وسلامتهم بإذن الله من ( COVID-19).

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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