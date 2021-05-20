شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف»: تدمير طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي تجاه جازان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية تجاه جازان.

وأكدت قوات التحالف، استمرار المليشيا الحوثية الإرهابية الحوثية بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وأشارت قوات التحالف إلى أنها تتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الاعتداءات الإرهابية.