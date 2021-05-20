شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح مهم من «توكلنا» بشأن الحجر الصحي للقادمين من الخارج والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكد تطبيق “توكلنا” اليوم الخميس، أن القادم من السفر من خارج المملكة ومحصن حسب الحالة الصحية في التطبيق، لا تُطبَّق عليه الإجراءات الاحترازية الخاصة بالقادمين من السفر.
وتلقى حساب التطبيق على تويتر استفسارا جاء فيه: “هل المقيم القادم من الخارج وتظهر حالته الصحية في تطبيق توكلنا (محصن متعافي) ينطبق عليه الحجر المؤسسي عند القدوم الي المملكة؟”.
وردت إدارة التطبيق: “القادم من السفر من خارج المملكة ومحصن حسب الحالة الصحية في توكلنا، لا يطبق عليه الإجراءات الاحترازية الخاصة بالقادمين من السفر”.
وكان تطبيق توكلنا أوضح في وقت سابق أن الحالة الصحية “محصّن جرعة أولى” (أخضر غامق)، تظهر في التطبيق لمن لم يصب بالفيروس مسبقا وأكمل 14 يوماً بعد أخذ الجرعة الأولى من اللقاح.
وأوضح أن حالة “محصّن جرعة أولى” تستمر لمدة 180 يومًا من تاريخ أخذ الجرعة ما لم يتم إكمال الجرعات أو تثبت الإصابة وذلك حسب تعليمات وزارة الصحة.
كانت هذه تفاصيل خبر توضيح مهم من «توكلنا» بشأن الحجر الصحي للقادمين من الخارج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.