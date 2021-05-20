شكرا لقرائتكم خبر عن «أمن الدولة» تحذر من التبرع عبر الجهات الغير رسمية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حذرت رئاسة أمن الدولة، من التبرع عبر الجهات الغير الرسمية أو الغير مُعتمدة؛ وذلك تعزيزاً لسلامة العمل الخيري. وأوضحت أن التبرع عبر الجهات والمنصات المُعتمدة يُساهم في تعزيز الموثوقية، وتفعيل الطرق الآمنة للتبرع. وكانت رئاسة أمن الدولة، قد حذرت مؤخراً من رسائل لجهات خارجیة مجهولة تقوم بإنشاء مواقع إلكترونیة وتدعو لجمع أموال أو تبرعات للمساھمة في العمل الخیري خارج المملكة.

كانت هذه تفاصيل خبر «أمن الدولة» تحذر من التبرع عبر الجهات الغير رسمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.