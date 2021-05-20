الخارجية الفلسطينية تصف اعتداء المستوطنين على مسيحيين بأنه حرب دينية

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قالت الخارجية الفلسطينية: "الاعتداء الآثم على رجال الدين المسيحيين في مدينة القدس المحتلة لا يمكن فصله عن حرب سلطات الاحتلال الإسرائيلي المفتوحة على المقدسات المسيحية والإسلامية، في محاولة مستميتة لاستبدال الطابع السياسي للصراع بالطابع الديني".

© AFP 2021 / AMER HILABI

ورفض بيان الخارجية الفلسطينية ما قامت به "عناصر إرهابية من المستوطنين بالاعتداء بالضرب على عدد من رهبان بطريركية الأرمن الأرثوذكس في القدس المحتلة قرب كنيسة القيامة، وهم في طريقهم لإقامة الصلوات، ما أدى الى نقلهم الى المستشفى، حيث أصيب أحدهم في عينه".

وعلى أثر ذلك ناشدت الخارجية الفلسطينية المؤسسات الدينية والمسيحية في العالمين العربي والإسلامي فضح هذه الاعتداءات على أوسع نطاق، مطالبة بتحرك عاجل على المستوى الدولي.

وقال البيان: "إن استهداف المقدسات المسيحية والاسلامية ورجال الدين هو جريمة ترتقي لمستوى جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية، وانتهاك صارخ للقانون الدولي والمبادئ السامية لحقوق الانسان وفي مقدمتها الحرية في العبادة والوصول الى أماكن العبادة".

كما حمل البيان الحكومة الإسرائيلية نتائج الدعوات الإسرائيلية الرسمية للحرب الدينية، مؤكدة أنها ظاهرة "في ممارسات واعتداءات جيش الاحتلال وميليشيات المستوطنين وارهابها المنظم"، محذرة من "تداعيات هذه الحرب، وعدوان الاحتلال المتواصل على المقدسات على المنطقة بأسرها".

وكان ثلاثة من المستوطنين قد هاجموا، مساء أمس، رجال دين مسيحيين من كنيسة الأرمن الأرثوذكس، قرب كنيسة القيامة في القدس، واعتدوا عليهم بالضرب المبرح، ما أدى لنقل رجال الدين إلى المستشفى، حيث أصيب أحدهم في عينه، الأمر الذي وثقه نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بصور تظهر إصابة رجل دين مسيحي فلسطيني في عينه.