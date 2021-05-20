القوات العراقية تفجر عبوات وصواريخ لـ "داعش"... صور

دبي - محمود عبدالرازق - وكتب المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم السبت، على صفحته الرسمية في "تويتر": "نفذت قوة من اللواء الأربعون فرقة المشاة العاشرة واجب بحث وتفتيش في مناطق شمال العواصل (السليجية) ومنطقة شمال غرب الناذرة اسفرت العملية عن: معالجة ثلاث عبوات ناسفة وضبط 2 قنابر هاون، ومعالجة 6 صواريخ".

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.