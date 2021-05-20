الارشيف / اخبار الخليج

القوات العراقية تفجر عبوات وصواريخ لـ "داعش"... صور

0 نشر
0 تبليغ

دبي - محمود عبدالرازق - وكتب المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم السبت، على صفحته الرسمية في "تويتر": "نفذت قوة من اللواء الأربعون فرقة المشاة العاشرة واجب بحث وتفتيش في مناطق شمال العواصل (السليجية) ومنطقة شمال غرب الناذرة اسفرت العملية عن: معالجة ثلاث عبوات ناسفة وضبط 2 قنابر هاون، ومعالجة 6 صواريخ".

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا