العراق يختار مواقع عدة لإنشاء المفاعلات النووية السلمية

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت جريدة "الصباح" الإلكترونية عن لطيف، قوله: "تم تحديد 20 موقعا أوليا حتى الآن، ومن ثم سيتم استخدام طرق الإسقاطات العلمية المعتمدة عالميا لاختزالها إلى 5 مواقع بعد ذلك يتم تحديد اثنين منهما فقط واحد أصيل والآخر بديل".

وأشار لطيف إلى أن "عملية الاختيار تمت بطريقتين علميتين دقيقتين من خلال معادلات تفاضلية وترجيحية، الأولى طريقة "كيني" والثانية طريقة "سايت" أو القيمة المفردة، وباستخدام نظام "أرك غيس"".

وأكد رئيس الهيئة العراقية للسيطرة على المواد المشعة على "قرب الانتهاء من التقرير الخاص باختيار الموقع وإرساله إلى مكتب رئيس الوزراء".