طائرات الاحتلال الإسرئيلى تشن أكثر من 30 غارة عنيفة على غزة

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن طائرات الاحتلال الإسرائيلى شنت أكثر من 30 غارة عنيفة على مدينة غزة وشمال وجنوب القطاع، استهدفت خلالها طرقاً رئيسية ومواقع وأراضٍ شمال مدينة غزة وفى بلدة جباليا شمال القطاع وفي محافظة خان يونس جنوبا، ما أدى إلى إصابة 13 فلسطينيا بجروح مختلفة.

وذكرت الوكالة الفلسطينية، اليوم الخميس، أن أحد العمال الفلسطينيين أصيب بجروح خطيرة، إثر تعرضه للطعن الوحشى من مستوطنين جنوب يافا، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى 5 فلسطينيين من الخليل وأصابت 3 أخرين بالرصاص الحي واعتقلت أسيرا محررا.

من جهة آخرى، شهدت مدينة (أم الفحم) داخل أراضى عام 1948، حدادا وإضرابا شاملا فى كافة المرافق، إثر استشهاد أحد الأشخاص متأثرا بإصابته الحرجة بعد تعرضه لإطلاق نار على يد عناصر من الشرطة الإسرائيلية، وقد اندلعت مواجهات فى أعقاب مسيرة نظمت في ساعة متأخرة أمس من الليلة، في المدينة بعد الإعلان يوم أمس عن استشهاده.