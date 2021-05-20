شكرا لقرائتكم خبر عن وقفة تضامنية أمام سفارة أمريكا بجاكرتا تنديدا بالعدوان الإسرائيلى على فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ندّد مشاركون فى وقفة تضامنية، نظمت اليوم الخميس، فى العاصمة الاندونيسية جاكرتا، بالعدوان الإسرائيلى المتواصل على الأراضى الفلسطينية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وطالب المشاركون فى الوقفة التضامنية، التى نظمت أمام السفارة الأمريكية، الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولى بالعمل الجاد لإنهاء الصراع الإسرائيلى-الفلسطينى. ورفعوا فى هذه الوقفة الشعارات الداعمة للشعب الفلسطينى، والمنددة بسياسات الاحتلال العنصرية.

يذكر أن العاصمة الإندونيسية، جاكرتا، شهدت وعدد من المدن،الثلاثاء، تظاهرات شعبية حاشدة رفضا للعدوان الإسرائيلى المتواصل على الشعب الفلسطينى، وللانتهاكات المستمرة فى القدس.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، رفع المشاركون فى التظاهرة التى نظمتها عدد من الفعاليات الطلابية والعمالية، العلم الفلسطيني ورددوا الهتافات المنددة بالجرائم الإسرائيلية، وقتل المواطنين، والاعتداء على المقدسات، كما استنكروا الموقف الأمريكى المنحاز لإسرائيل.