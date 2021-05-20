شكرا لقرائتكم خبر عن بدء عملية التصويت للانتخابات الرئاسية السورية للمقيمين فى الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت عمليات الاقتراع لانتخابات الرئاسة السورية للمقيمين فى الخارج، صباح اليوم الخميس، فى عدد من السفارات والبعثات والقنصليات السورية حول العالم، وتوافد السوريون مع اللحظات الأولى لفتح صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم.

وذكر التلفزيون السورى، أن السوريين المقيمين فى البحرين والكويت وسلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة، واستراليا واليابان والصين وماليزيا وإندونيسيا وباكستان والهند وعمان وإيران وأرمينيا وأبوظبى ولبنان، بدأوا عملية الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية فى مقار السفارات السورية هناك والتي فتحت أبوابها منذ السابعة صباحا بالتوقيت المحلى لكل بلد.

ويتنافس فى هذه الانتخابات ثلاثة مرشحين هم الرئيس الحالى بشار الأسد والمحامى محمود مرعى وعبد الله سلوم سلوم.

وفى لبنان، تفقد السفير السورى على عبد الكريم، سير العملية الانتخابية فى السفارة، وقال فى تصريح بعد الإدلاء بصوته، حسبما نقلت "روسيا اليوم" إن "توافد عشرات السوريين منذ الصباح الباكر يوجه رسالة محبة من أبناء الجالية لبلدهم ورسالة إلى العالم بضرورة رفع الحصار الجائر عن سوريا .