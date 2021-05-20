علامتان في الوجه تدلان على ارتفاع الكوليسترول بالدم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

ينتج الكبد الكولسترول المطلوب لتكوين أغشية الخلايا وبعض الهرمونات وفيتامين د ، كما أنه ينتج بروتيناً دهنياً منخفض الكثافة (LDL) وبروتيناً دهنياً عالي الكثافة (HDL) ينتقل الكوليسترول في مجرى الدم، فإذا كان الدم يحتوي على الكثير من كوليسترول LDL (الكوليسترول الذي يحمله البروتين الدهني منخفض الكثافة) ، فأنت تعاني من حالة تسمى الكوليسترول المرتفع.



وتشير بعض التغيرات في المظهر الخارجي، إلى ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم.

وتفيد Express، بأن "النتوءات الدهنية" التي تظهر على الوجه، التي يطلق عليها الأطباء "اللويحات الصفراء" والتي تظهر عادة في منطقة الجفون وتنمو خلال عدة أشهر، تشير إلى ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم وفق روسيا اليوم.

وتضيف، العلامة الثانية التي تشير إلى ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم وفقا للعلماء، قد تكون الدوائر البيضاء المائلة إلى الرمادي، التي تظهر حول قرنية العين، ويسميها الأطباء قوس القرنية.

ووفقا لـ Express، قد تشير هذه العلامات، إلى أن ارتفاع الكوليسترول في الدم قد يكون مرتبطا بعوامل وراثية، لا يتمكن الكبد بسببها من شطر الكوليسترول الزائد.

وتشير Expressـ إلى أن هناك عوامل أخرى تسبب ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم، من بينها الإفراط بتناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة، وقلة الحركة والنشاط البدني والتدخين وتعاطي الكحول.