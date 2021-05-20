شكرا لقرائتكم خبر عن «الحج والعمرة» تعلن أسماء مرشحي مجالس إدارة شركات أرباب الطوائف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة الحج والعمرة أسماء المرشحين لعضوية شركات أرباب الطوائف التي سوف يتمً تاسيسها تامشيا مع قرار مجلس الوزراء، بتحويل مؤسسات أرباب الطوائف إلى شركات. ونشرت وزارة الحج والعمرة، عبر حسابها في “تويتر” القوائم الابتدائية لمرشحي عضوية مجالس إدارة شركات أرباب الطوائف. وقالت وزارة الحج والعمرة: “نود التنويه بأن هذه القائمة تعد قائمة مبدئية، وسوف يتم الإعلان عن القائمة النهائية في الموعد المحدد بعد استكمال باقي الإجراءات النظامية اللاحقة لمرحلة الترشح لعضوية مجلس الإدارة”. وحددت الوزارة يوم بعد غد الجمعة كأخر موعد لاستقبال الطعون في المرشحين وشركات أرباب الطوائف هي:

أ- شركات الطوافة: الشركات المرخص لها -عند تأسيسها- بخدمة الحجاج في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

ب- شركة الزمازمة: الشركة المرخص لها -عند تأسيسها- بسقاية الحجاج في مساكنهم في حدود مكة المكرمة.

ج- شركة الوكلاء: الشركة المرخص لها -عند تأسيسها- للقيام باستقبال وتفويج الحجاج القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبحرية والبرية، وترتيب إجراءات عودتهم إلى بلادهم.

د- شركة الأدلاء: الشركة المرخص لها -عند تأسيسها- بخدمة زوار المسجد النبوي.

كانت هذه تفاصيل خبر «الحج والعمرة» تعلن أسماء مرشحي مجالس إدارة شركات أرباب الطوائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.