شاومي تطلق هاتفها الذكي بتقنية الجيل الخامس الأقل تكلفة بالعالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أطلقت شركة شاومي العالمية ، هاتف ريدمي نوت 10 5G ، أقل هواتف الجيل الخامس تكلفة وكذلك هاتف ريدمي نوت 10S في دولة الإمارات العربية المتحدة.



يأتي الجهاز بشاشة تصل دقتها إلى 64 ميجابكسل ويعمل بتقنية الجيل الخامس 5G.

تعد تقنية شبكة اتصال الجيل الخامس 5G المحور الأساسي في ابتكار هذا الهاتف، مع إطلاق هذا الطراز الجديد، تقدم شاومي أحد أكثر الهواتف الذكية بتقنية 5G من الفئة الاقتصادية في السوق، مع الالتزام بالاحتفاظ بجميع المزايا الإضافية. يوفر الهاتف شرائح اتصالات لاسلكية Dimensity 700 من MediaTek مع عقدة تصنيع بحجم 7 نانومتر ونظام تقنية الجيل الخامس الذي يدعم الشريحة المزدوجة والمودم المتكامل في الكفاءة لاستهلاك الطاقة على مستوى رائد.

يتميز هاتف ريدمي نوت 10S بتقنية شبكة اتصال الجيل الخامس باحتوائه على شاشة جذابة وغامرة من طراز AdaptiveSync DotDisplay مقاس 6.5 بوصة وسرعة 90 هرتز، وهو قادر على التكيف مع عرض المحتوى تلقائياً - ابتداءً من تشغيل عرض الفيديو بسرعة 30 هرتز * أو 60 هرتز ووصولاً إلى تصفّح وسائل التواصل الاجتماعي أو تشغيل الألعاب لسرعة تصل إلى 90 هرتز - مما يضمن تجربة سلسة للغاية واستخدام أفضل للبطارية.

يحتوي هاتف ريدمي نوت 10S بتقنية 5G على نظام كاميرا قوي تتضمن كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل ومستشعر عمق 2 ميجابكسل مما يتيح التقاط صور جيدة جداً بسهولة. إضافة إلى ذلك، تم تشغيل بطارية تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير من طراز (typ) مع الشحن السريع المتقدم باستطاعة 18 واط، مما يجعله الهاتف العملي الأمثل للاستخدام اليومي. وهو متوفر بثلاثة ألوان جذّابة: الفضي الكروم والرمادي الجرافيتي والأزرق الداكن والأخضر الساطع.

فيما يأتي هاتف ريدمي نوت 10 بتقنية 5G بثلاث أنواع؛ مع 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و64 جيجابايت للتخزين مقابل 699 درهم إماراتي، وسوف يتوفر مع 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و128 جيجابايت للتخزين مقابل 799 درهم إماراتي. 6 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و128 غيغابايت للتخزين ستكون متاحة مقابل 899 درهم. يمكن للعملاء في الإمارات العربية المتحدة الشراء عبر متاجر البيع الرسمية لشركة شاومي ابتداءً من 15 مايو.

يوفر كلا الهاتفين تجربة مشاهدة مثالية، حيث يأتي هاتف ريدمي نوت 10S مزوداً بشاشة من طراز AMOLED DotDisplay مقاس 6.43 بوصة. وكما هو الحال مع هاتف ريدمي نوت 10 برو، يرفع هاتف ريدمي نوت 10S مستوى الابتكار مع إعادة تصميم وتحديثات دون أي شائبة بما في ذلك مستشعر بصمة الإصبع في الجزء الجانبي القوسي، والشحن السريع المتقدم باستطاعة 33 واط، وإعداد مستشعر الضوء بزاوية 360 درجة ومكبرات الصوت المزدوجة. وهو متوفر بثلاثة ألوان كلاسيكية وهي الرمادي الداكن والأبيض المتدرج والأزرق المحيطي.

يتميز هاتف ريدمي نوت 10S بتصوير والتقاط جميع لحظات الحياة من خلال إعدادات الكاميرا الرباعية التي تتميز بكاميرا ذات زاوية عريضة 8 ميجابكسل مخصّصة للقطات الجماعية، وكاميرا ماكرو 2 ميجابكسل لالتقاط الصور القريبة ومستشعر عمق 2 ميجابكسل لدعم الصور الشخصية. مدعوماً بدقة 64 ميجابكسل، تمثل الكاميرا الرئيسية لهاتف ريدمي نوت 10S تحسناً هائلاً عن الجيل السابق، بل إنها تسيطر على بعض العلامات الرائدة من حيث دقة وأبعاد البكسل. يتميز الهاتف بتقنية تصوير مرور الوقت السريع أو البطيء، وهذا يمثل ميزة إضافية إلى التصوير البطيء المتواجد، بالإضافة إلى الوضع الليلي وميزات تصوير مرور الوقت العادية.

ومع تميزه بأداء قوي بفضل معالج MediaTek Helio G95، يتحدى هاتف ريدمي نوت 10S جميع نظرائه مع أداء الألعاب الأسرع والمحسّن ووحدة معالجة الرسومات، وسرعات تسجيل تصل إلى 900 ميجاهرتز.

يأتي ريدمي نوت 10S مع 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و64 جيجابايت للتخزين مقابل 849 درهم إماراتي؛ و6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و128 جيجابايت للتخزين مقابل 949 درهم إماراتي؛ و8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و128 جيجابايت للتخزين مقابل 1049 درهم إماراتي. يمكن لعملاء الإمارات العربية المتحدة الشراء عبر متاجر البيع الرسمية لشركة شاومي اعتباراً من 20 مايو.