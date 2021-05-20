إصدار "ميكي ماوس" من ساعة حائط أمازون التناظرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أطلقت شركة أمازون الإصدار الخاص Disney Mickey Mouse Edition من ساعة الحائط Echo Wall Clock التناظرية، بنحو 50 دولاراً أمريكياً.



وأوضحت الشركة أن الإصدار يشتمل على لوحة أعداد تزدان بالشخصية الكرتونية الشهيرة "ميكي ماوس"؛ حيث يُستخدم الذراعان، عقربان للساعات والدقائق.

ويتيح الإصدار ضبط العديد من التذكيرات والمؤقتات وأوقات المنبه بالاشتراك مع إحدى سماعات Echo المتوافقة، وهي، Echo و Echo Dot و Echo Flex و Echo Input و Echo Plus و Echo Show و Echo Show 5 و Echo Show 8 و Echo Show 10 و Echo Spot و Echo Studio، وذلك عن طريق المساعد الصوتي Alexa.

ويشتمل الإصدار على ما يزيد عن 60 لمبة LED، تضيء بالأحمر لعرض المؤقت المضبوط.

كما تتيح الساعة قياس 10 بوصة العاملة بالبطاريات عرض رسوم متحركة افتراضية للتذكيرات وأوقات المنبه.