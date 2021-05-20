قنبلة تطرد 25 ألفا من منازلهم في ألمانيا.. ماذا حدث؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت سلطات مدينة فرانكفورت الألمانية، أن 25 ألف شخص اضطروا لمغادرة منازلهم بسبب العثور على قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية.



وأوضحت الشرطة، مساء الأربعاء، أن السلطات مضطرة إلى إجراء تفجير تحت السيطرة للقنبلة في موقعها بسبب طريقة تصميمها وبسبب حالتها، مشيرة إلى أن التفجير الخارج عن السيطرة في المنطقة الكثيفة بالسكان من شأنه أن يتسبب في أضرار بالغة للسكان والمنازل.

وشملت المنطقة الأمنية التي فرضتها السلطات أيضا مستشفى تم إخلاؤه.

وتم العثور على القنبلة، التي تزن 500 كيلوجرام أثناء أعمال حفر، وذكرت السلطات أنه لا يزال من غير المعروف بعد متى سيتم البدء في أعمال التفجير والمدة التي ستستغرقها.

وقام خبراء من هيئة التخلص من الذخائر بتغطية القنبلة بـ70 حمولة شاحنة من التراب (الردم) وقالت متحدثة باسم الهيئة إن الخبراء سيفجرون القنبلة باستخدام كمية من المتفجرات وزنها 4.5 كيلوجرام.