انطلاق عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية السورية في بيروت… صور 

دبي - محمود عبدالرازق - وتوافد السوريون المقيمون في لبنان والذين لديهم ختم الخروج الرسمي على جواز سفرهم بكثافة إلى مقر السفارة السورية للإدلاء بأصواتهم منذ الساعة السابعة من صباح اليوم.
© Photo / Zahraa EL Amir
انطلاق انتخابات الرئاسة السورية بمقر السفارة السورية في بيروت
© Photo / Zahraa EL Amir
انطلاق انتخابات الرئاسة السورية بمقر السفارة السورية في بيروت
ويستضيف لبنان أكبر عدد من اللاجئين السوريين قياسا بمساحته وعدد سكانه، حيث تقدر السلطات الرسمية اللبنانية وجود نحو 1.5 مليون سوري يعيشون في البلاد.