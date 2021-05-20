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انطلاق عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية السورية في بيروت… صور 

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دبي - محمود عبدالرازق - وتوافد السوريون المقيمون في لبنان والذين لديهم ختم الخروج الرسمي على جواز سفرهم بكثافة إلى مقر السفارة السورية للإدلاء بأصواتهم منذ الساعة السابعة من صباح اليوم. 

© Photo / Zahraa EL Amir

انطلاق انتخابات الرئاسة السورية بمقر السفارة السورية في بيروت

ورفع المشاركون في الانتخابات الأعلام السورية وصور الرئيس السوري بشار الأسد، وسط إجراءات أمنية مشددة للقوى الأمنية في محيط السفارة. 

© Photo / Zahraa EL Amir

انطلاق انتخابات الرئاسة السورية بمقر السفارة السورية في بيروت

ويستضيف لبنان أكبر عدد من اللاجئين السوريين قياسا بمساحته وعدد سكانه، حيث تقدر السلطات الرسمية اللبنانية وجود نحو 1.5 مليون سوري يعيشون في البلاد.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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