شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة المغربية تشتبك مع مهاجرين قرب جيب سبتة الإسباني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد شهود عيان أن قوات الأمن المغربية اشتبكت مع مئات المهاجرين في بلدة الفنيدق قرب جيب سبتة الإسباني مساء أمس الأربعاء، وأن الجانبين تبادلا الرشق بالحجارة.

ووفقاً لـ"روسيا اليوم "، تحدى مئات المهاجرين إجراءات أمنية مشددة لمحاولة الوصول لجيب سبتة الإسباني، بينما واصلت إسبانيا طرد آلاف وصلوا إليه عبر السباحة أو التسلق على مدى اليومين الماضيين.

وقالت السلطات الإسبانية إنها تمكنت من طرد نحو ثلثي ما يقرب من ثمانية آلاف مهاجر تمكنوا من الوصول للجيب خلال اليومين الماضيين ومن بينهم أطفال دون رفيق لا تتجاوز أعمار بعضهم سبع سنوات.

واتهم خوان خيسوس فيفاس رئيس بلدية سبتة في البداية الرباط بالإخفاق في حراسة جانبها من الحدود، في رد محتمل على استقبال إسبانيا سرا لزعيم جبهة "البوليساريو" لتلقي العلاج.