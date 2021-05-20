شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مقيم يرتدي سترة أمنية داخل مركبته بالعاصمة المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت شرطة مكة المكرمة من القبض على مقيم يرتدي سترة أمنية داخل مركبته بالعاصمة المقدسة.

وفي التفاصيل، صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأنه إشارة إلى ماتم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، لشخص يرتدي سترة أمنية داخل مركبته، وتوثيق ذلك ونشره، فقد تمكنت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة – بفضل الله – من القبض عليه، وهو مقيم بلوشي، في العقد الثالث من العمر.

وأضاف متحدث شرطة مكة المكرمة أنه جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.