شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مواطن «ستيني» سرق مركبة بـ«حائل» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: صـرح المتحـدث الإعلامـي لشـرطة منطقـة حائـل النقيـب طـارق النصـار، بـأن الجهـات الأمنيـة المختصـة تمكنـت – بفضـل الله – مـن القبـض علـى مواطـن فـي العقـد السـادس من العمر، قام بسرقة مركبة، وتم استعادتها. وأكد المتحـدث الإعلامـي لشـرطة منطقـة حائـل أنه تم جـرى إيقافف الجاني واتخـذت بحقـه الإجـراءات النظاميـة الأوليـة، وإحالتـه إلـى فرع النيابة العامة.

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