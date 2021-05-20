مزايا عديدة ستغير وجه هاتفك مع إصدار Android 12 القادم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 مايو 2021

متابعات

أنهت غوغل مؤخرا الحدث التمهيدي لمؤتمر Google I / O، المخصص للمطورين، وكان أبرز ما كُشف عنه هو إصدار Android 12، الذي يعد آخر تحديث لنظام التشغيل المثبت على أكثر من 3 مليارات هاتف ذكي حول العالم.



يختلف التحديث الأخير لنظام التشغيل من غوغل عن التحديثات السابقة لسبب محدد هو أن هذه المرة الأولى التي ركز فيها المطورون كثيرا على مبادئ التجديد الجمالي.

ولطالما كانت هواتف أندرويد مرنة وغنية بالميزات الجديدة عامًا بعد عام؛ ومع ذلك، افتقرت لغة الرسوم المستخدمة في الشاشات والأزرار والأيقونات دائما، إلى الاتساق الموجود في نظيرتها iOS، لكن مع Android 12، ستعمل غوغل على سد هذه الفجوة