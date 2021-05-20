أمين عام التعاون الخليجي: على وزير خارجية لبنان تقديم اعتذار رسمي

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"الخليج 365" من بيروت: أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، نايف فلاح مبارك الحجرف، عن استنكاره ما تضمنته تصريحات وزير الخارجية والمغتربين اللبناني في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة، خلال مقابلة تلفزيونية، وما ورد فيها من إساءات مشينة بحق دول مجلس التعاون الخليجي وشعوبها، وبحق المملكة العربية السعودية.

وأكد الحجرف الثلاثاء على "المواقف الثابتة والراسخة التي قامت بها دول مجلس التعاون الخليجي لدعم الشعب اللبناني الشقيق، تلك المواقف والتي يشهد التاريخ لها والتي تهدف إلى سلامة لبنان ودعم استقراره وأمنه"، مشدداً على أن تلك التصريحات تتنافى مع أبسط الأعراف الدبلوماسية ولا تنسجم مع العلاقات التاريخية بين دول المجلس ولبنان، وفق وكالة الأنباء السعودية .

وطالب الحجرف وهبة بتقديم اعتذار رسمي لدول مجلس التعاون الخليجي وشعوبها نظير ما بدر منه من إساءات غير مقبولة على الإطلاق.

إلى ذلك، أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، الثلاثاء، عن "استنكارها واستهجانها الشديدين إزاء التصريحات المشينة والعنصرية" التي أدلى بها وهبة، وقالت إنها "أساءت إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودول مجلس التعاون الخليجي".

وأوضحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية أنها استدعت سفير الجمهورية اللبنانية لدى الدولة، و"سلمته مذكرة احتجاج رسمية تستنكر فيها هذه التصريحات"، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات.

وأكدت أن تصريحات وهبي "تتنافى مع الأعراف الدبلوماسية، ولا تنسجم مع العلاقات التاريخية التي تجمع لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي".

يذكر أن وزارة الخارجية السعودية كانت استنكرت في وقت سابق الثلاثاء بشدة ما تضمنته تصريحات وزير الخارجية اللبناني من إساءات مشينة تجاه المملكة وشعبها ودول مجلس التعاون.

وأعربت في بيان "عن تنديدها واستنكارها الشديدين لما تضمنته تلك التصريحات من إساءات مشينة تجاه المملكة وشعبها ودول مجلس التعاون الخليجية".

كما أكدت أن تلك التصريحات تتنافى مع أبسط الأعراف الدبلوماسية ولا تنسجم مع العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين، مضيفة: "نظراً لما قد يترتب على تلك التصريحات المشينة من تبعات على العلاقات بين البلدين فقد استدعت الوزارة سعادة السفير اللبناني لدى المملكة للإعراب عن رفض المملكة واستنكارها للإساءات الصادرة من قبل وزير الخارجية اللبناني، وتم تسليمه مذكرة احتجاج رسمية بهذا الخصوص".