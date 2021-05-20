السعودية: تصريحات وزير خارجية لبنان المسيئة تتنافي مع أبسط الأعراف الدبلوماسية

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ايلاف من الرياض: أعربت وزارة الخارجية السعودية عن تنديدها واستنكارها الشديدين لما تضمنته التصريحات المسيئة لشربل وهبة وزير خارجية لبنان في حكومة تصريف الأعمال خلال مقابلة تلفزيونية والتي تطاول فيها على المملكة وشعبها.

واعتبرت الخارجية السعودية هذه الإساءات مشينة تجاه المملكة وشعبها ودول الخليج.

لتؤكد مجددا على أن تلك التصريحات تتنافى مع أبسط الأعراف الدبلوماسية ولا تنسجم مع العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين.

ونظرا لما قد يترتب على تلك التصريحات المشينة من تبعات على العلاقات بين البلدين فقد استدعت الوزارة سفير لبنان لدى المملكة للإعراب عن رفضها واستنكارها للإساءات الصادرة من وزير الخارجية اللبناني وتم تسليمه مذكرة احتجاج رسمية بهذا الخصوص.