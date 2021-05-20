بالفيديو.. مصادرة مليوني قرص كبتاغون في ميناء جدة

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"الخليج 365" من جدة: أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء جدة إحباطها مساء السبت محاولة تهريب كمية كبيرة من أقراص الكبتاغون إلى داخل المملكة العربية السعودية، وذلك في تغريدة على حسابها في تويتر.

وقالت الهئية أن كمية الكبتاغون التي تم ضبطها بلغت مليونين و312 ألف حبة، وهي كمية كبيرة جدًا، معلنة العثور على أقراص الكبتاغون مخبأة داخل شاحنة مبردة قادمة عبر منفذ ميناء جدة.

ولفتت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إلى ضبط مستقبلين الشحنة، وهم أربعة أجانب مقيمين في المملكة.

وكانت السلطات في المملكة قد صادرت أخيرًا شحنة كبيرة من أقراص الكبتاغون، مخبأة داخل أكواز الرمان، آتية من لبنان، واتخذت في إثر ذلك قرارًا بوقف إدخال المنتجات الغذائية الواردة من لبنان.