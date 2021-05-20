شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع قيمة الصادرات غير النفطية للمملكة بنسبة 21% والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت ھیئة تنمیة الصادرات، الیوم الخميس، أن قیمة الصادرات غیر النفطیة شھدت ارتفاعا قدر بنسبة 21% خلال شھر أبريل 2021م، مقارنة بذات الفترة من العام السابق.
وأوضحت الهيئة في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “أن إجمالي قیمة الصادرات غیر النفطیة بلغ 4.13 ملیار ریال بحجم وصل إلى 4.4 ملیون طن”.
وأشارت تنمية الصادرات، إلى أن میناء الجبیل الصناعي جاء أعلى المنافذ تصديرا بـ 6.3 ملیار ریال، يلیه میناء الجبیل بـ 6.2 ملیار ریال، ثم میناء جدة الإسلامي بـ 4.2 ملیار ریال.
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