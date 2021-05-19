شكرا لقرائتكم خبر عن خبير تقني يكشف عن ميزة لساعة «أبل» الجديدة تتعلق بالتحكم بها عن بعد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف الخبير التقني فيصل السيف عن إضافة شركة “أبل” لمزايا جديدة لساعتها “أبل ووتش”.

وقال “السيف” في تغريدة على حسابه بموقع” تويتر” أن الشركة أعلنتعن عدد من الخدمات الجديدة القادمة لساعة أبل ولوحيات آيباد.

وأضاف أن من بين هذه المزايا القدرة على التحكم بالساعة بدون الحاجة للمس الشاشة نهائياً، حيث تم إطلاق اسم AssistiveTouch. على هذه الميزة التي ستوفر مؤشر على الساعة، يمكن التحكم به من خلال العضلات ومستشعر دقات القلب.

جدير بالذكر أن أحدث التسريبات التي نشرتها عدد من الصحف البريطانية أظهرت أن النسخة الجديدة من ساعة “آبل” سوف تحتوي على ميزة صحية جديدة وهي مراقبة نسبة السكر في الدم، وذلك على مدار الساعة، ودون الحاجة لاستخلاص عينة دم من الشخص، وهو ما يمكن أن يحدث طفرة مهمة لدى ملايين المرضى المصابين بالسكري في العالم.

وفي حال أضيفت هذه المزايا بالفعل للساعة فمن الممكن أن تغني الكثير من الناس عن فحوص الدم الروتينية التي يتم إجراؤها، خاصة بالنسبة لمرضى السكري الذين يتوجب عليهم طبيا إجراء فحوص دورية تتطلب سحب عينة دم وإرسالها إلى المختبر أو وضعها على الجهاز المخصص لهذه الغاية.