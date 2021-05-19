شكرا لقرائتكم خبر عن بالخطوات.. كيف تتجنب الإعلانات الخادشة للحياء (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح الخبير التقني عبدالله السبع، طريقة تجنب الإعلانات الخادشة وتجنبها أبناءك بطريقة سهلة ورائعة. وقال إنه يمكن تطبيق الخطوات بكل سهولة من خلال الذهاب لشبكة الواي فاي وتضغط على علامة التعجب، ثم تختار خيار تكوين الدي إن إس من أسفل، ثم تختار خيار يدوي وتحذف الرقم الموجود وتدخل الرقم المعتمد لمنع الإعلانات الخادشة كما هو موضح بالمقطع.

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