شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الغد.. أمطار رعدية ورياح نشطة بعدة مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد بمشيئة الله تعالى، حالة من التقلبات الجوية على عدة مناطق غداً الخميس.

وتشمل الحالة الجوية، توقع هطول أمطار رعدية على أجزاء من مرتفعات نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، وسماء غائمة جزئيا على مناطق المدينة المنورة، حائل، تبوك، الحدود الشمالية تتخللها خلايا من السحب الركامية الرعدية الممطرة.

كما تنشط الرياح على شرق المرتفعات والأجزاء الغربية من منطقة الرياض تمتد إلى مناطق القصيم، حائل، الحدود الشمالية، الجوف قد تتسبب في إثارة الأتربة والغبار.