شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الغد.. أمطار رعدية ورياح نشطة بعدة مناطق والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقع المركز الوطني للأرصاد بمشيئة الله تعالى، حالة من التقلبات الجوية على عدة مناطق غداً الخميس.
وتشمل الحالة الجوية، توقع هطول أمطار رعدية على أجزاء من مرتفعات نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، وسماء غائمة جزئيا على مناطق المدينة المنورة، حائل، تبوك، الحدود الشمالية تتخللها خلايا من السحب الركامية الرعدية الممطرة.
كما تنشط الرياح على شرق المرتفعات والأجزاء الغربية من منطقة الرياض تمتد إلى مناطق القصيم، حائل، الحدود الشمالية، الجوف قد تتسبب في إثارة الأتربة والغبار.
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات طقس الغد.. أمطار رعدية ورياح نشطة بعدة مناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.