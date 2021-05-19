رجل أمريكي يقضي أكثر من عام في حجر صحي بفندق 5 نجوم في ولاية نيويورك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

قضى رجل أمريكي أكثر من عام في حجر صحي بفندق 5 نجوم في ولاية نيويورك الأمريكية، في تجربة مثيرة.



وذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، أن روبرت ماليا البالغ من العمر 36 عامًا وافق في شهر آذار/ مارس 2020، على عرض قدمه فندق 5 نجوم، حيث طلب من الرجل أن يعيش في الفندق في فترة الحجر الصحي التي فرضتها البلاد بسبب وباء كورونا، لمدة غير محدودة وأداء مهام بسيطة.

وحسب الصحيفة، التي روت تجربة الرجل المثيرة، فقد اعتاد ماليا بعد 14 شهرًا من العزلة في الغرفة رقم 307 على المكان وقال: "مع تحول الأسابيع إلى شهور، اعتدت على غرفتي".

وأضاف ممازحا: "في البداية الهدوء بدا لي غريبا، ولكن الآن أصبحت سعيدا بالسجن الخاص بي".

وأشار ماليا إلى أنه يستيقظ في الساعة 5:30 كل يوم لفرز البريد، والقيام بالعديد من وظائف خدمة الغرف. ويغسل جميع المراحيض والحمامات والمغاسل في الفندق مرة كل 7 أيام، لافتا إلى أن الأشخاص الوحيدون الذين يتواصل معهم في الفندق هم حراس الورديات وكبير مهندسي المبنى، الذي يقوم بإجراء فحص أسبوعي للسلامة من الحرائق.

وعبر ماليا عن أمله في أن يتمكن قريبًا من العودة إلى منزله الذي يفتقده كثيرًا.