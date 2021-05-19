قيادي بحماس يتوقع التوصل لاتفاق حول وقف إطلاق النار في غزة خلال يوم أو اثنين

دبي - محمود عبدالرازق - غزة، 19 مايو - سبوتنيك. ويأتي توقع موسى أبو مرزوق في وقت تستمر الفصائل الفلسطينية في تبادل الهجمات مع إسرائيل.

© AP Photo / Adel Hana

وقال أبو مرزوق في مقابلة مع قناة "الميادين"، اليوم الأربعاء، "أعتقد أن المساعي الدائرة الآن بشأن وقف إطلاق النار ستنجح".

وأوضح أن "وقف إطلاق النار متعلق بقطاع غزة، ولا يشمل أماكن التصدي في الضفة والداخل"، كما أنه سيكون "على قاعدة التزامن"، وفق تعبيره.

وتشن إسرائيل، منذ الاثنين قبل الماضي، غارات مكثفة على قطاع غزة، وتستهدفه بقصف مدفعي، أسفر عن مقتل أكثر من 200 فلسطيني حتى الآن، بينهم نساء وأطفال؛ فضلا عن إحداث تدمير هائل في البنية التحتية للقطاع، وذلك في عملية عسكرية يطلق عليها اسم" حارس الأسوار".

ومن جانبها، تطلق الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة، قذائف صاروخية على المدن والبلدات الإسرائيلية؛ ما تسبب بمقتل أكثر من 10 أشخاص والعديد من الإصابات، ومنذ 10 مايو/ أيار الجاري، أطلقت حركة "حماس" نحو 3700 صاروخ باتجاه إسرائيل من أراضي قطاع غزة، تم اعتراض نحو 540 صاروخا منها.