"الزواري".. كتائب "القسام" تبث مشاهد لطائرة استطلاع جديدة من داخل إسرائيل

دبي - محمود عبدالرازق - ونشر الموقع الرسمي للكتائب، مساء اليوم الأربعاء، شريط فيديو للطائرة التي أسماها، الزواري، تيمنا بالمهندس التونسي، محمد الزواري، الذي اغتيل قبل عدة أعوام، عارضا لقطات من مواقع إسرائيلية تم تصويرها بواسطة هذه الطائرة.

وأشارت "القسام" إلى أن المشاهد التي تم عرضها في هذا الفيديو، تم تصويرها قبل يومين، بواسطة طائرة الاستطلاع "الزواري"، التي قامت برصد مواقع وأهداف داخل إسرائيل، قبل أن تعود إلى قواعدها بسلام.

وتشن إسرائيل، منذ الاثنين قبل الماضي، غارات مكثفة على قطاع غزة، وتستهدفه بقصف مدفعي، أسفر عن مقتل أكثر من 200 فلسطيني حتى الآن، بينهم نساء وأطفال؛ فضلا عن إحداث تدمير هائل في البنية التحتية للقطاع، وذلك في عملية عسكرية يطلق عليها اسم" حارس الأسوار".

ومن جانبها، تطلق الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة، قذائف صاروخية على المدن والبلدات الإسرائيلية؛ ما تسبب بمقتل أكثر من 10 أشخاص والعديد من الإصابات، ومنذ 10 مايو/ أيار الجاري، أطلقت حركة "حماس" نحو 3700 صاروخ باتجاه إسرائيل من أراضي قطاع غزة، تم اعتراض نحو 540 صاروخا منها.