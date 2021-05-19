البحرين تعلق على المبادرة المصرية بشأن الحرب الفلسطينية الإسرائيلية

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الوكالة: إن "الزياني وشكري بحثا تطورات الأوضاع في المنطقة فيما أعرب الزياني عن تمنياته بنجاح الجهود التي تبذلها مصر في هذا الصدد".

وأضافت "أكد الزياني لشكري دعم المملكة للمبادرة المصرية لتحقيق هدنة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والوصول إلى الوقف الفوري لإطلاق النار".

وتابعت "أكد الزياني أهمية دور المجتمع الدولي في وقف التصعيد وحماية المدنيين الأبرياء، معربا عن تمنياته له بنجاح الجهود التي تبذلها مصر في هذا الصدد".

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وختمت "من جهته، شدد وزير الخارجية المصري على أهمية تعزيز التنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين، ومواصلة الجهود للتوصل إلى وقف إطلاق النار في المواجهات العسكرية في غزة، بالإضافة إلى العمل على استئناف جهود السلام من أجل ضمان الحقوق المشروعة. للشعب الفلسطيني الشقيق".

وكانت مصادر كشفت لموقع قناة "العربية-الحدث" عن تفاصيل المبادرة المصرية، وقالت المصادر إن مشروع الهدنة المصرية تضمن عددا من النقاط الجديدة، أبرزها تجميد الاستيطان، ووقف عمليات هدم منازل الفلسطينين، ووقف استهداف قيادات الفصائل الفلسطينية، وفي حال استمر استهدافهم، أبدت القاهرة استعدادها لنقل أسرهم إلى الأراضي المصرية.

وأعلن الرئيس المصري، بوقت سابق، عن تقديم بلاده مبلغ 500 مليون دولار أمريكي، كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة، الذي تضرر بشكل كبير نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل.

وتتضمن المبادرة المصرية، قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة إعمار قطاع غزة.

وأعلن صندوق "تحيا مصر"، استعداده لإطلاق قافلة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، تتضمن أكثر من 100 حاوية، تحت شعار "نتشارك من أجل الإنسانية".