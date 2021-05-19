شرطة الحدود الشمالية: الإطاحة بمواطنين سرقا عقاقير طبية من إحدى مستشفيات «رفحاء»

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جدة - متابعة الخليج 365 - واس: صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد متعب بن خلف الخميس، بأن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة قبضت على مواطنين في العقد الثالث من العمر، ارتكبا جريمة سرقة عقاقير طبية خاضعة لتنظيم التداول الطبي من صيدلية بأحد مستشفيات محافظة رفحاء، وقيامهما بحرق الأدوات المستخدمة في تنفيذها، لإخفاء معالم الجريمة، وتضليل الجهات الأمنية، وقد جرى إيقافهما، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

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