شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. انحراف مفاجئ لمركبة كاد يسبب كارثة على أحد الطرق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق نجاة أسرة من حادث على أحد الطرق بسبب خطأ سائق آخر. وأظهر المقطع، انحراف مركبة بشكل مفاجئ عند أحد الدورانات على طريق الثمامه، كاد أن يصطدم بمركبة العائلة، إلا أن قائدها انحرف لتفادي التصادم.

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