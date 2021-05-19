شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس السيادة السودانى: لا تفريط فى شبر من أرض السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالى القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، أهمية تماسك القوات المسلحة ودورها فى التصدى للمهددات التى تستهدف وحدة الأراضى، مشددا على أنه لا تفريط فى شبر من أرض السودان.

جاء ذلك خلال لقاء البرهان مع ضباط القوات المسلحة برتبة العميد فما فوق، حيث استمع إلى مقترحاتهم فيما يتعلق بقضايا القوات المسلحة، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية.

كما أكد البرهان عزم القيادة وإرادتها على المضى قدماً فى المحافظة على القوات المسلحة رادعة قوية، بالعمل على الاهتمام المستمر بالفرد وبيئة العمل والمعدات.

وأشار إلى استعداد القوات المسلحة وجاهزيتها لتنفيذ الترتيبات الأمنية حسب اتفاق جوبا للسلام وأهمية الإسراع فى تنفيذ هذا البند.

وقدم البرهان التحية لافراد القوات المسلحة السودانية المنتشرين فى كل بقاع السودان، مشددا على عدم الالتفات إلى الشائعات التى تستهدف زعزعة القوات المسلحة وتماسكها.