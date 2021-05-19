شكرا لقرائتكم خبر عن «الهلال الأحمر» يحذر من التعرّض لأشعة الشمس.. وتوجه نصائح مهمة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذرت هيئة الهلال الأحمر، من التعرّض لحرارة الشمس في هذا التوقيت من العام، مؤكدة أنها قد تسبب بعض المتاعب الصحية.

ووجهت هيئة الهلال الأحمر، في إنفوجراف نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، 3 نصائح للوقاية منها، وهي: الحرص على تهوية الغرف، مع الإكثار من شرب السوائل، وتجنب التعرض للشمس.