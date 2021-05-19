إحباط تهريب كميات ضخمة من أغطية وملصقات زجاجات الخمور عبر جسر الملك فهد (صور)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أحبطت جمارك منفذ جسر الملك فهد، اليوم الأربعاء، محاولة تهريب كميات من أغطية وملصقات زجاجات الخمور. وقالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، في تغريدة عبر “تويتر”: إن جسر الملك فهد تمكن من إحباط محاولة تهريب 4486 غطاء زجاجات خمور و 978 ملصقات خمور أمامية و 738 ملصقات خمور خلفية. ونشرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مجموعة من الصور وثقت من خلالها ضبط أغطية وملصقات زجاجات الخمور.

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