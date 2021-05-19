هل المٌحصن بلقاح «كورونا» ناقل لعدوى الفيروس؟.. «الصحة» تجيب

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جدة - الخليج 365 –فريق التحرير:
أوضحت وزارة الصحة مدى إمكانية انتقال عدوى فيروس كورونا من شخص تلقى اللقاح.
وأكدت في ردها على استفسار أحد المغردين على موقع”تويتر”، أنه لا يعتبر متلقي اللقاح معدي، ولا يوجد توصية بالعزل بعد تلقي لقاح فيروس كورونا، مضيفة أنه ينبغي الاستمرار في الاحترازات الوقائية بعد التطعيم.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة أوضحت أن اللقاحات المعتمدة لفيروس كورونا بالمملكة هي 4 لقاحات فقط.
وبينت الوزارة أن اللقاحات هي استرازينيكا وفايزر وجونسون آند جونسون وموديرنا، مشيرة إلى أنه في حالة اعتماد لقاح آخر سيتم الإعلان عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.
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