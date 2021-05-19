شكرا لقرائتكم خبر عن جدة..القبض على مواطن سرق محل «تموينات» تحت تهديد السلاح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة، من القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر ارتكب سرقة مبلغ مالي. وأوضحت أن المتهم سرق المبلغ المالي من محل التموينات الغذائية بمحافظة جدة تحت تهديد سلاح ناري، والاعتداء بالضرب على صاحب المحل، والهرب بواسطة مركبة مسروقة. وجري إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى فرع النيابة.

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