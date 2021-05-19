شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه مهم من «الجوازات» للمسافرين القادمين إلى المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدرت المديرية العامة للجوازات تنبيهاً مهماً للمسافرين القادمين إلى المملكة.

ودعت الجوازاتالمسافرين القادمين من خارج المملكة (مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي – حاملو التأشيرات الجديدة بأنواعها) إلى تسجيل اللقاحات إلكترونياً قبل وصولهم، من خلال الرابط: (هنا).

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني قد أصدرت تعميما اليوم إلى جميع شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة بشأن تسجيل بيانات المسافرين المحصنين القادمين قبل وصولهم إلى المملكة من غير المواطنين والفئات المستثناة على البوابة الإلكترونية المخصصة لتسجيل اللقاح إلكترونيا للمسافرين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية المختلفة وذلك من خلال بوابة (مقيم).

وتتيح البوابة تسجيل اللقاح إلكترونيا للمسافرين المحصنين القادمين إلى المملكة من غير المواطنين والفئات المستثناة وتسجيل بياناتهم الخاصة بالتحصين إلكترونيا مما يسهم في تسهيل إجراءاتهم عند الوصول وذلك لمن أتم جميع الإجراءات النظامية للقدوم للمملكة.

وتأتي الخدمة بمشاركة وزارة الداخلية ووزارة الصحة والهيئة العامة للطيران المدني والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي وشركة علم.