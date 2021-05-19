عضو كنيست إسرائيلي: نتنياهو أشعل الحرب على غزة للحفاظ على حكمه.. فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وأجرت شبكة "سي إن إن"، مساء أمس الثلاثاء، لقاء مع كاسيف، عضو الكنيست الإسرائيلي عن "الجبهة والعربية للتغيير"، أكد من خلاله أن نتنياهو أشعل الحرب أو النار بدعوى الحفاظ على سلطاته وحكمه في البلاد، وبأنه سيقول هذا في كل مكان وبكل لغة.

ونشر عضو الكنيست على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، مساء أمس الثلاثاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي قد أشعل النار في الوقت الذي أدرك فيه أنه غير قادر على تشكيل الحكومة، مضيفا أنه "في اليوم الذي انتقل فيه التفويض من نتنياهو إلى يائير لابيد بدأ الاحتقان".

وذكر عوفر كاسيف أنه لا يتردد، دوما، في وصف نتنياهو بأنه "مريض نفسيا، ومهووس بإشعال الحرائق، وهو مسؤول عن كل نقطة دم تراق في غزة وإسرائيل، قلبي مع سكان غزة".

ونشر شريط فيديو آخر على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، ليوضح من خلالها عضو الكنيست أنه من يصفه بالخيانه فهو "يعارض الديمقراطية، خاصة وهي النار مشعلة - ممنوع الصمت".

وتشن إسرائيل، منذ الاثنين قبل الماضي، غارات مكثفة على قطاع غزة، وتستهدفه بقصف مدفعي، أسفر عن مقتل أكثر من 200 فلسطيني حتى الآن، بينهم نساء وأطفال؛ فضلا عن إحداث تدمير هائل في البنية التحتية للقطاع، وذلك في عملية عسكرية يطلق عليها اسم" حارس الأسوار".

ومن جانبها، تطلق الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة، قذائف صاروخية على المدن والبلدات الإسرائيلية؛ ما تسبب بمقتل أكثر من 10 أشخاص والعديد من الإصابات، ومنذ 10 مايو/ أيار الجاري، أطلقت حركة "حماس" نحو 3700 صاروخ باتجاه إسرائيل من أراضي قطاع غزة، تم اعتراض نحو 540 صاروخا منها.