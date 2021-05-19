جنرال إسرائيلي: حماس تحاول استهداف جنودنا داخل أراضينا

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت صحيفة "معاريف" عن ضباط إسرائيلي رفيع المستوى، اليوم الأربعاء، أن حركة حماس مستمرة في عملها الدؤوب والخاص بالتسلل داخل إسرائيل، ومحاولة استهداف الجنود الإسرائيليين.

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ودعا الضابط الإسرائيلي الكبير ـ لم تذكر الصحيفة العبرية اسمه أو كنيته ـ إلى مواصلة العمل على استهداف ما أسماه بـ"الإرهابيين"، وإجراء مناورة داخل قطاع غزة.

وذكرت الصحيفة العبرية أن الجيش الإسرائيلي قتل 80 فلسطينيا"إرهابيا" في عمليات متفرقة، من بينهم 70 ينتمون لحركة حماس نفسها، كما أحبطت أو عرقلت حوالي 20 محاولة لإطلاق صواريخ مضادة للدبابات، وقتلت حوالي عشرة "مخربين" شاركوا في المجال ذاته.

وتشن إسرائيل، منذ الاثنين قبل الماضي، غارات مكثفة على قطاع غزة، وتستهدفه بقصف مدفعي، أسفر عن مقتل أكثر من 200 فلسطيني حتى الآن، بينهم نساء وأطفال؛ فضلا عن إحداث تدمير هائل في البنية التحتية للقطاع، وذلك في عملية عسكرية يطلق عليها اسم" حارس الأسوار".

ومن جانبها، تطلق الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة، قذائف صاروخية على المدن والبلدات الإسرائيلية؛ ما تسبب بمقتل أكثر من 10 أشخاص والعديد من الإصابات، ومنذ 10 مايو/ أيار الجاري، أطلقت حركة "حماس" نحو 3700 صاروخ باتجاه إسرائيل من أراضي قطاع غزة، تم اعتراض نحو 540 صاروخا منها.